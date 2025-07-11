株最高値受けトランプが関税政策に積極的になる、日本にも強硬姿勢示すとの見方ドル円147円 日米貿易交渉に衆院選、日銀利上げ観測後退により円は売られやすい状況にある。トランプ関税発言を受けドル円は一時147円をつけた。 トランプ米大統領が「株価が高値つけた」と発言。ナスダックとS＆Pが最高値をつけたことを受け、トランプ氏は積極的に関税政策を進め続けても米金融市場に影響はないと見ているようだ。トランプは