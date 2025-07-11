今回は、次期社長の座を狙う夫のヤバい正体についてのエピソードを紹介します。「なんか変だな」と思ってはいたけど…「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、父は最近病気で亡くなりました。ちなみに私は、5年前に年下の社員と結婚。夫は仕事が忙しいとかで全然帰宅しないのですが、どうやら秘書と不倫しているようです。しかもその秘書とは、私との結婚前からの知り合いで、長年関係があるみたい……。探偵を雇って