【モデルプレス＝2025/07/11】女優の木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜※初回15分拡大）の第1話が、10日に放送された。ラストに注意喚起が流れた。＜※ネタバレあり＞【写真】「愛の、がっこう。」ホストクラブのシーン◆木村文乃主演「愛の、がっこう。」本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合う、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジ