【モデルプレス＝2025/07/11】元AKB48の板野友美が10日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】板野友美、美脚輝くキャミワンピ姿◆板野友美、スリットから美脚スラリ板野は「夏はキャミドレス一択！」とつづり、写真を投稿。黒のキャミソールワンピース姿で、大胆に入ったスリットからは美しい脚をのぞかせている。この投稿に、ファンからは「どれも可愛い」「爽やか」「キャミワンピ最高」「セク