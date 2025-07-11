Photo: SUMA-KIYO これが「65W」の充電器だなんて信じられます？どう見ても30W以下の小型充電器にしか見えなかったので、誤記だと思ってメーカーの公式サイトをチェックしてみたら、本当に65Wとのこと。ちょうどAmazonプライムセールが開催中で、タイミングよく値下げされていたため、勢いでカートに入れてしまいました。圧倒的にコンパクト