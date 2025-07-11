2025年7月12日(土)13日(日)に、航空自衛隊が大阪・関西万博においてのブルーインパルス展示飛行を行います。両日ともに、14時40頃分に関西国際空港を離陸後、15時〜15時15分頃に夢洲会場上空で展示飛行を実施します。2日間ともに阪神高速のPA7カ所が閉鎖になり、大阪メトロの駅では入場規制が実施される可能性があります。いよいよ間近に迫ったブルーインパルスの飛行ルートなどの情報をお伝えします。ブルーインパルスはどこで見