日本バスケットボール協会（JBA）は7月11日、同日夜に行われる国際強化試合・韓国代表戦（FIBAランキング53位）に臨む男子日本代表（同21位）のロスター12名を発表した。 韓国遠征2連戦の初戦は、7月6日に行われたオランダ代表戦GAME2で2桁得点を上げた中村太地、テーブス海、ジョシュ・ホーキンソンや、4ブロックでインパクトを残した狩野富成らがロスター入り。テーブス海とテӦ