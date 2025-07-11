【PlayStation5 “Ghost of Yotei”ゴールド リミテッドエディション】 10月2日 発売予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation5 “Ghost of Yotei”ゴールド リミテッドエディション」を10月2日に数量限定で発売する。予約受付の詳細などは後日公開される。 本製品には、ディスクドライブ搭載の限定版PS5本体、おそろいのデザインのDualSense ワ