B1の茨城ロボッツは7月11日、サンロッカーズ渋谷から自由交渉選手リストに公示されていた村越圭佑が練習生として加入することを発表した。 現在31歳の村越は、195センチ100キロのパワーフォワード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学に進学し、当時B2だったアースフレンズ東京Zでプロデビューを果たした。その後はベルテックス静岡へ移籍しB3でプレー。2023－24シーズンか