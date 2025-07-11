★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２下水道 ３半導体 ４レアアース ５人工知能 ６仮想通貨 ７防衛 ８生成ＡＩ ９親子上場 １０ドローン みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ドローン」が１０位にランクインとトップ１０入りしている。 １０日午後の日本経済新聞電子版で、「中国ドローン大手、ＤＪＩの商