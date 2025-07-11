寿スピリッツが３日続伸している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）の売上状況（概算）が前年同期比９．３％増の１６９億７６００万円となったことが好感されている。 インバウンド消費の減速や個人消費の伸び悩みが続く事業環境のなか、商品力・売り場力・販売力のバリューアップ対策の推進を図ったことや、インバウンド対策の強化などに注力したことが奏功。シュクレイグループ、ケ