日銀は１１日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．５２倍、「同３年超５年以下」が１．７８倍、「同５年超１０年以下」が２．１６倍、「同２５年超」が１．７３倍となった。 出所：MINKABU PRESS