7月10日、映画『スーパーマン』の上映イベントが都内で行われ、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）、松尾駿（42）と日本語吹替版キャストが登壇した。【映像】チョコプラがTT兄弟ならぬ“SS兄弟”でネタ披露本作は、人々を守るヒーロー「スーパーマン」と、最高の頭脳を持つ宿敵で天才科学者にして大富豪の世界を巻き込む綿密な計画が描かれている。本作で、スーパーアンバサダーと日本語吹替版キャス