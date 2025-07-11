【ウランバートル＝戸田貴也】モンゴル訪問中の天皇、皇后両陛下は１１日、ウランバートルの国立中央スタジアムで、モンゴル最大のスポーツの祭典「ナーダム」の開会式に出席された。ナーダムは「祭典」を意味するモンゴル語で、同国の革命記念日である１１日から３日間、相撲、競馬、弓などの競技が開催される。国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている。今年の開会式のテーマは「永遠に輝くモ