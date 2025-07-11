フランス・パリ在住のフリーアナウンサー、中村江里子（56）が、子どもたちの顔出しショットを公開。「全員、美男美女」「美形の家系羨ましい！」などと話題になっている。【映像】子どもたちの“顔出し”ショット（複数カット）2001年、フランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚した中村。21歳の長女、18歳の長男、14歳の次女、3人の子どもがいる。子どもたちの“顔出し”ショットを公開し反響中村は7月9日、I