半導体・自動車・船舶などの主力品目の好調に支えられ、７月の輸出が増加傾向でスタートした。１１日、韓国関税庁によると、今月１日から１０日までの輸出額は１９４億ドル（約２兆８５００億円）で、前年同期比９．５％増加した。稼働日数を考慮した１日平均輸出額は２２億８０００万ドルとなった。今月１日〜１０日の稼働日は昨年と同じ８．５日だった。輸出は１カ月ぶりに再びプラス（４．３％）を記録した。米国の関税賦課など