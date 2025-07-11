頬がリンゴのように赤くなる感染症「伝染性紅斑」いわゆる “リンゴ病” の患者が、県内で多く報告されています。 伝染性紅斑は「リンゴ病」とも呼ばれ、感染経験のない女性が妊娠中に感染した場合、胎児への重篤な影響や流産のリスクとなる可能性があります。 県内の今月6日までの1週間の1医療機関あたりの患者数は、1.42人で県央地区では5週連続で警報レベルとなっています。 県は、手洗いやマスクの適切な着用を呼