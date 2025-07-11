四天王寺大学みらい科学教育推進室は、令和7年7月26日(土)に、ゴールドラットジャパンとの共催により小中学生を対象とした自由研究おうえん講座『ペーパータワーに挑戦』を開催します。 四天王寺大学みらい科学教育推進室夏休みの自由研究おうえん講座『ペーパータワーに挑戦』 日時： 令和7年7月26日(土)9:30〜12:30場所： 四天王寺大学9号館(看護棟)参加対象： 小学3年生〜中学生(保護者同伴歓迎)参加費：