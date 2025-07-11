【横須賀学院―平塚学園】６回平塚学園２死二、三塁、藤原が先制タイムリーを放つ＝横須賀（山粼康司写す）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会は１１日、２回戦を行い、この日からシード校が登場。横須賀スタジアムではノーシードの平塚学園が第３シードの横須賀学院を６−２で下した。平学はエース左腕の石塚蒼生（３年）が絶好調。角度のある直球を低めに集め、チェンジアップを決め球に七回１死まで無安打無失