BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。パリ滞在中のプライベートショットを多数公開し、ファンの注目を集めている。 【写真】クマのバッグを持ったVがかわいすぎる！パリでのオフショット ■CELINEショー参加後、パリでの最後のひととき Vは、アンバサダーを務めるCELINEの2026年春コレクションに出席するため、フランス・パリを訪問。同じく出席した親友・パク・ボゴムとの2ショットも話題となった中、今