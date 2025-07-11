『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 三田悠貴「大きくて柔らかい」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 三田悠貴「大きくて柔らかい」』 『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 三田悠貴「大きくて柔らかい」』 三田悠貴は、1998年岐阜県生まれ。祖父のお下がりの軽トラが愛車の彼女は、1st写真集「み・た・い？」（ワン・パブリッシング）が発売中。活動の詳細は、インスタInstagram