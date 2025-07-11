オリオールズの菅野智之投手が10日（日本時間11日）、本拠地でのメッツ戦（ダブルヘッダー第2戦）に先発登板。前巨人監督で叔父の原辰徳氏が現地観戦する中、6回3失点でまとめ、今季7勝目を挙げた。試合は7－3でオリオールズが勝利した。地元放送局『masn』など米複数メディアが試合の様子を伝えている。 ■「すべてのボールを低めに」 菅野は初回、いきなり連打を浴びて無死二、三塁のピンチ。3