新幹線や鉄道での移動時間って、割と手持ち無沙汰になりますよね。そんな時、ついやりがちな行動に、共感の声が寄せられています。Xユーザー・福田ナオさんが投稿した漫画に描かれているのは、マップアプリで自分の座標が高速で移動するのを眺めること。たしかにこれ、ちょっとテンション上がります……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿された漫画によると、当時福田さんは大阪への移動の為に、新幹線