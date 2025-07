YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第567回公開の詳細が発表となった。 今回は西野カナがTHE FIRST TAKEへ初登場。等身大の心情を歌ったラブソングで同世代の女性を中心に多くの共感を集めてきた彼女が、THE FIRST TAKEで代表曲「会いたくて 会いたくて」を披露する。 2010年のリリース以降500万ダウンロード、1.4億回ストリーミング再生を超える大ヒットを記録した本楽曲を、バンドメンバーを迎えたスペシャルラテンアレンジ