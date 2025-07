今年2月に活動を休止したフジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、7月9日(水)に開催した初めてのソロライブ<The Hole In The Wall>at EX THEATER ROPPONGIにて、avex内cutting edgeよりソロメジャーデビューすることを発表し、同時にソロプロジェクト「A-UN(読み:あうん)」を立ち上げ、ソロとして本格的に音楽活動を行っていくことを宣言した。 ◆ライブ写真 ソロプロジェクト「A-UN」とは、一聴すると違う2曲(2面