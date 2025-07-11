アメリカのトランプ大統領は10日、カナダからの輸入品に来月1日から35％の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は10日、新たな関税率を通知するカナダのカーニー首相宛ての書簡を自身のSNSで公表しました。書簡では、合成麻薬「フェンタニル」のアメリカへの流入対策やアメリカ産の乳製品への高関税を批判し、カナダからの輸入品に来月1日から35％の関税を課すと通告しました。カナダがフェンタニル流入を阻止するためアメリ