熊本県高森町で特産のナス「ひごむらさき」の収穫が行われています。 【写真を見る】東京でも人気の食材「ひごむらさき」標高600メートルで育った熊本の美味しいナスです！その収穫をのぞいてみました。 「ひごむらさき」は長さが25センチ以上ある、太くて大きなナスで、アクが少なく生でも食べられるのが特徴です。 県内唯一の生産部会がある高森町では、13戸の農家が栽培していて、標高約600メートルの芹口勇