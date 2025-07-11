稲垣吾郎（51）が、10日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。フジテレビ系で放送されていたバラエティー番組「SMAP×SMAP」の人気コーナー「BISTRO SMAP」について振り返った。この日は嵐櫻井翔とバラエティー初共演。「BISTRO−」はSMAPメンバーがゲストのオーダーを受けて料理を振る舞うコーナーで、櫻井が「『BISTRO SMAP』やる前から料理できたんですか？」と尋ねると、「いや、そんなことない。『BIST