全日本柔道連盟は11日、ワールドユニバーシティゲームズ（23日開幕、ドイツ・ラインルール）に出場する日本選手団を発表した。男女各階級1人ずつの計14人。4月の全日本選抜体重別選手権を制した男子66キロ級の顕徳海利（天理大3年）や女子63キロ級の谷岡成美（22＝日本エースサポート）らが名を連ねた。男子90キロ級は昨年講道館杯準優勝の川端倖明（国士舘大2年）、男子100キロ級は同じく昨年講道館杯準優勝の三木望夢（国士