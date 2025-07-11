津軽海峡フェリーは、2025年7月14日から新商品「ぐるっと海割」の販売を開始します。 津軽海峡フェリー「ぐるっと海割」  乗船対象期間：2025年8月19日(火)〜2025年12月26日(金)ご乗船分まで予約開始：2025年7月14日(月) 午前9:00対象航路：室蘭〜青森航路、函館〜青森航路、函館〜大間航路※北海道と本州を異なる2航路を使って往復をするお客様に限ります。対象等級：スタンダード限定※等級の変更は