【ディズニーストア：MINNIE’S DOT RIBBON】 7月18日より順次発売予定 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、新コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」を全国のディズニーストアなどで7月18日より順次発売する。 本コレクションでは、“平成レトロ”をテーマにしたアイテムを展開。赤地に白のドット柄ワンピース、大きなリボンを身につけたどこか懐かしいミニ&#1