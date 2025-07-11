８日、湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州恩施市新塘郷紅花峰林風景区で、空中はしごに挑戦する観光客。（恩施＝新華社記者／伍志尊）【新華社恩施7月11日】中国湖北省の恩施トゥチャ族ミャオ族自治州は山や川などの自然資源を生かし、ラフティングやロッククライミング、ラペリング、カヤック、スタンドアップパドルボード（SUP）などさまざまなスポーツの拠点を整備している。スポーツ大会や合宿の誘致によって、スポーツ産業