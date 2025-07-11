浙江省嘉興市南湖区新嘉街道にある月河歴史街区で京杭大運河を航行する遊覧船。（２０２４年４月２６日撮影、嘉興＝新華社記者／江漢）【新華社北京7月11日】中国水利部は9日、北京と杭州を結ぶ京杭大運河（運河）への今年の補水作業が7月初頭に順調に完了したと発表した。補水は2月に始まり、3月21日には全線通水を実現。2022年から4年連続の全線通水となった。同運河の渇水リスクの高い黄河以北区間では、今月1日までに累計7