モンゴルの祭典「ナーダム」の開会式に臨まれる天皇、皇后両陛下。手前右から2人目はフレルスフ大統領＝11日、ウランバートル（共同）【ウランバートル共同】モンゴルを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は11日、首都ウランバートルの国立中央スタジアムを訪れ、国の祭典「ナーダム」の開会式に出席された。出迎えたフレルスフ大統領夫妻と共に貴賓席から総勢約2500人によるパフォーマンスを観覧した。ナーダムは夏のモンゴルを彩