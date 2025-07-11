銀座コージーコーナーは、初の朝食向け商品「コージーモーニング」シリーズとして、「スフレワッフルDeli」2種、「皮だけスフレワッフル」、「朝食パウンド」3種を、2025年7月18日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。いずれも通年販売。なお、北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。〈初の朝食系スイーツ「コージーモーニング」〉「コージーモーニング」シリ