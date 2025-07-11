千葉県は行政代執行により、船橋市の水路にある不法係留の船舶の撤去を始めました。「みだりに放置されている船舶の移動作業に着手します」千葉県はきょうから行政代執行などにより、船橋市栄町の日の出水路にある不法係留の船舶17隻の撤去作業を始めました。さらに、県は許可なく水路に積み上げられた石や木の杭・桟橋なども撤去しています。税金によって賄われる撤去費用はおよそ7300万円で、県は船舶の所有者らに請求しますが、