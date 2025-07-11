須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題で先月、制度の対象から除外されたことを受け、市は、財政の健全化を図る宣言を出して、体質の改善に取り組むとしています。返礼品の産地偽装問題でふるさと納税制度から除外された須坂市では、6月市議会で、ふるさと納税に頼った事業を含む34億5000万円余りを減額する補正予算案を可決しました。三木正夫 市長「ふるさと納税に頼らない財政運営への転換が急務となるため、財政健全化実行