人生には予期せぬ出来事がつきものである。特に親から受け継いだ大切な遺産が、思わぬ形で価値を失ってしまった場合、その衝撃は計り知れないだろう。たとえば、亡き父親から相続した上場株式が、協議成立からわずか数か月後に暴落してしまっては目も当てられない。このような状況で、一度決めた合意を覆し、遺産分割協議をやり直すことは可能なのだろうか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞いた。