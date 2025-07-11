楽天モバイルがエントリースマホ「OPPO A3 5G CPH2639」を2万2001円に値下げ！楽天モバイルは11日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス「Rakuten最強プラン」などで利用できる楽天回線対応製品の5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A3 5G（型番：CPH2639）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を2025年7月11日（金）9時より値下げしたとお知ら