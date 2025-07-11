季節の変わり目や衣替えの時期など、衣類のクリーニングをいつ出すかは人それぞれ。でも実際、多くの人が「このタイミングで出す」と決めている傾向があるようだ。 【調査結果】「春先に冬物を、秋頃に夏物を」ちょうどいい頻度 株式会社NEXERはこのほど、ノムラクリーニングと共同で、事前調査で「普段クリーニングを利用する」と回答した全国の男女300人を対象に「クリーニング依頼するタイミング