名古屋に新名物！絶望スパゲッティの正体とは？ スープが染み渡る、話題の『ホームズパスタ』へ 大人女子に刺さる濃厚スープパスタの沼にご注意を。渋谷の行列スパゲッティが待望の名古屋上陸です。 2025年6月、ラシック8階に、渋谷で39年間行列が絶えない人気スープスパゲッティ専門店『HOME’S PASTA（ホームズパスタ）』がオープンしました。東海エリア初出店です。 渋谷・宇田川町