学歴の詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長をめぐり、問題を調査する「百条委員会」がきょう初めて開かれ、市の職員への証人尋問が行われました。伊東市の田久保市長は最終学歴の詐称が指摘されています。市議会はこの問題を調査するため、きょう、強い権限を持つ「百条委員会」の1回目の会合を行いました。百条委員会井戸清司 委員長「調査事項のうち、市長の学歴に関する事務について、優先的に調査を行う