「壱角家」は、2025年7月14日(月)より、「ライス(1杯)」を税込100円で提供するキャンペーンを実施する。※期間：2025年7月14日(月)〜7月17日(木)株式会社ガーデンが運営する「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」をコンセプトに、全国で100店舗以上を展開するラーメンチェーン。小麦の香りと奥深い味わいが楽しめる中太麺に、濃厚でクリーミーな豚骨スープを合わせた横