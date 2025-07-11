トルコを旅行していたイギリス人の女子サッカー選手ペイジ・ボウヤー・ウォーカーが、車に轢かれて死去したとのこと。『The SUN』によれば、当該の事故は6月28日に発生したものだという。家族や友人とともにトルコのケメルという街を訪れたペイジ・ボウヤー・ウォーカーは、ケバブを買うためにホテルを出たところ、車と衝突する事故に遭ったそう。彼女は骨盤、肩、頭蓋骨、鼻骨を骨折し、肺損傷、脾臓破裂、脳出血などの怪我を負い