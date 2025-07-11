大学卒業と公表していた経歴が除籍だったことが明らかとなった、伊東市の田久保真紀市長。学歴詐称疑惑を巡り、市議会は11日1回目の百条委員会を開きました。（記者）「百条委員会当日ですが、心境いかがですか」（田久保 伊東市長）「議会のほうの報告を待ちたいと思っております」（記者）「百条委員会とはどのように向き合っていきたいですか」（田久保 伊東市長）「…」百条委員会は田久保真紀市長が疑惑の元にもなっている卒