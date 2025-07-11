ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の海外ダイナミックパッケージでタイムセールを、7月8日から17日まで実施している。最大80,000円分の割引クーポンを用意するほか、ホノルル・台北・シンガポール・ホーチミン行きでは出発日限定のプランも用意する。1名あたりの料金の一例は、東京/成田発着ホノルル5日間（2名1室、シェラトン ワイキキ泊）が211,000円、台北3日間（2名1室、コスモス ホテル タイペイ メイン ステーション泊）が110,90