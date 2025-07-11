W大阪は、「PANDORAカフェ＠MIXup」を8月7日から9月29日まで開催する。デンマーク・コペンハーゲンに本社を構えるジュエリーブランド「PANDORA（パンドラ）」との日本初のコラボレーションカフェとなる。ウェルカムドリンクの「フローズンピーチ」から始まり、スイーツ7種、セイヴォリー4種を用意する。スイーツには「ローズライチマカロン」、「ピンクグレープフルーツ ローズマリージュレ」などを、セイヴォリーには「完熟トマト