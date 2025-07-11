雄大な景色が楽しめる「白山白川郷ホワイトロード」がきょう全線開通しました。 【写真を見る】｢白山白川郷ホワイトロード｣全線開通 岐阜･白川村と石川･白山市を結ぶ 積雪の影響で岐阜側は去年より1か月ほど遅れて 岐阜県白川村と石川県白山市を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」。7月11日、岐阜県側の料金所前で行われた式典には、地元自治体の関係者らが参加し、全線開通を祝いました。料金所前には、開通を