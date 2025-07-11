俳優の城田優（39）が10日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。番組内のオリジナルドラマに興奮する一幕があった。番組内企画としてあざとい男女の恋愛模様や人間関係を描く「あざと連ドラ」が放送され、交際前の女性を自分の家族に紹介した男性が「俺の家族が好きだって人は俺も好き」と発言するシーンがあった。これにスタジオはブーイングの嵐。ゲスト出演したタレントの若槻千