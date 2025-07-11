THE ORAL CIGARETTESが、新曲「OVERNIGHT」を本日7月11日に配信リリース。あわせて本日22時には同楽曲のMVがプレミア公開される。 （関連：Cornelius＆坂本慎太郎、くるり＆ザ・クロマニヨンズ……目を引く組み合わせ多数、ライブハウスで体感したい対バンの醍醐味） 本楽曲は、7月より放送開始のTVアニメ『桃源暗鬼』のオープニング主題歌に起用されている。さらに、同日21時には、音楽ラジオ配信アプリ『Stati